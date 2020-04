Sztab Kryzysowy: Zostajemy i walczymy dalej, bo mamy sukcesy

Jak informuje wspólny dokument, powołanie TUgether to „niezaprzeczalny sukces”. Pierwszy raz „tyle branż i związanych z nimi organizacji – na co dzień konkurencyjnych (…) – weszło w rzeczowy dialog, po to by wspólnie walczyć o siebie i rynek. Jesteśmy dumni z tego, że tak spontaniczna inicjatywa jak TUgether stała się katalizatorem tylu pozytywnych zmian, w tym trudnym okresie. Po raz pierwszy przemysł spotkań, jako gałąź gospodarki generująca kilkanaście % PKB był wspólnie reprezentowany jednym głosem”.