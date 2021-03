Tunezja – znak jakości poprawi naszą markę na rynku turystyki

Ammar zapowiada, że w tym roku priorytetem będzie pobudzenie ruchu krajowego. Jednym z głównych filarów strategii ma być rozwój turystyki w regionach saharyjskich. Minister uważa też, że goście z zagranicy będą zwracać większą uwagę na zrównoważony rozwój. O ile wypoczynek nad morzem, z którego słynie Tunezja, nadal będzie istotnym elementem rozwoju sektora, to Ammar chciałby mocniej skupić się na ofercie, dzięki której kraj stanie się kierunkiem całorocznym. Austriacki portal branży turystycznej Tip-online wyjaśnia, że chodzi o zachęcenie gości do odwiedzania regionów mniej znanych i korzystanie z atrakcji, jakie oferuje interior.

Pojawi się też nowy system klasyfikacji hoteli. Będą one podzielone na kategorie od jednej do pięciu gwiazdek – to wystarczy, by dopasować jakość usług i zrównoważony rozwój do międzynarodowych standardów. Projekt został rozpisany na trzy lata. W pierwszym roku udział w nim jest dobrowolny, od czwartego będzie obowiązkowy. Ministerstwo stworzy też znak jakości („Marque qualité tourisme”), co ma poprawić konkurencyjność kraju na arenie międzynarodowej. Oznaczenie będzie przyznawane obiektom noclegowym, biurom podróży obsługującym przyjeżdżających, szczególnie ciekawym atrakcjom i wyróżniającym się restauracjom.