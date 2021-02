Barceló zapowiada ekspansję – szykuje 13 nowych hoteli

Jak podaje portal branży turystycznej Hosteltur, wcześniej sieć sprzedała hotel na Majorce. Jednak to wyjątkowa sytuacja, bo jak zapewnia prezes Barceló na Europę i Bliski Wschód Raul Gonzales, o ile nie pojawi się intratna oferta, firma nie planuje pozbywania się hoteli. Wręcz przeciwnie, zamierza się rozwijać. W lutym otworzyła obiekt w Dubaju, piąty już w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

Sieć prowadzi też negocjacje w sprawie włączenia do grupy obiektów na Wyspach Kanaryjskich i na Balearach (Majorka i Minorka). Jeszcze w tym roku otworzyć się mają także dwa hotele w Portugalii – na Maderze i na Azorach. A w ramach spółki joint-venture z Browns Investments, należącej do Grupy LOLC, jednego z największych konglomeratów ze Sri Lanki, w jej zarząd trafić mają dwa obiekty w tym kraju i dwa na Malediwach. Umowa przewiduje ponadto budowę i zarządzanie nowym kompleksem, w skład którego wejdą trzy obiekty na atolu Male Północne na Malediwach. W planach znajduje się też otwarcie pięciogwiazdkowego hotelu na Bali.

Ekspansja zagraniczna obejmuje też wejście na rynek chiński, co nastąpi dzięki współpracy z lokalnym partnerem, Betterwoodem. Celem jest po pierwsze pozyskanie gości do obiektów w Azji Południowo-Wschodniej, a po drugie spopularyzowanie marki, co ma zagwarantować, że Chińczycy będą chętniej wybierać obiekty Barceló w Europie, na przykład w Madrycie, Barcelonie, Pradze, Rzymie i Budapeszcie, ale też w ZEA.