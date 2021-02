„Itaki świat nadal jest piękny”, a do tego mamy nowości na lato

– Covid niewiele zmienił w naszych marzeniach o podróżach. To od nas zależy, jak będziemy wypoczywać. A Itaka nie chce dłużej czekać, więc lekko zmienionym hasłem „Itaki świat nadal jest piękny” będziemy zachęcać klientów, żeby nam zaufali i już teraz podejmowali decyzje, dokąd chcą pojechać w lecie – mówił wiceprezes Itaki Piotr Henicz, który wystąpił dziś na transmitowanym na kanale You Tube Itaki spotkaniu z agentami turystycznymi.

Jak wyjaśniał, żeby ułatwić klientom decyzje, Itaka wprowadza pakiet „21 na lato 21”. O co chodzi? Nawet 21 dni przed wylotem klient będzie mógł zmienić każdy element rezerwacji, i to wielokrotnie – termin, kierunek, liczbę osób w rezerwacji wykupionej do końca marca – i to wielokrotnie. Będzie mógł to zrobić w cenie z dnia, w którym podejmie decyzję, a nie tej z dnia zawarcia umowy. A często ta cena sprzed miesięcy jest wyższa. – To rewolucyjne rozwiązanie, coś czego na polskim rynku jeszcze nie było – mówił Henicz.