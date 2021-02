Nieoficjalnie: Rząd rozważa ograniczenia w hotelach i na stokach

Z jednej strony ponowny wzrost zakażeń (średnia dobowa z ostatnich siedmiu dni wzrosła do 6598, czyli do poziomu z 19 stycznia), który zwiastuje początek trzeciej fali rozprzestrzeniania się koronawirusa, a do tego potwierdzenie wykrycia mutacji wirusa z południowej Afryki. Z drugiej – tłumy turystów na deptakach i w stacjach narciarskich, problemy z zachowaniem reżimu sanitarnego. To powoduje, że rząd z obawą patrzy na sytuację epidemiczną w Polsce.

