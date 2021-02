Rainbow dodaje Dominikanę i Meksyk z Katowic. "Ludzie chcą latać”

Pierwszy wylot 25 lutego. Rejsy do Meksyku odbywać się będą w czwartki, a do Dominikany w soboty. W dreamlinerze można wybrać jedną z trzech klas podróży: ekonomiczną, premium lub biznes.

– Nasze wyjazdy do Dominikany i Meksyku z Warszawy cieszą się bardzo dużą popularnością – wyjaśnia członek jej zarządu i rzeczni prasowy Maciej Szczechura. – Klienci bardzo stęsknili się za wypoczynkiem, możliwością wyrwania się z codzienności ograniczeń wynikających z pandemii i niskich temperatur. Szukają słońca i ciepłego morza. Dlatego od kilku tygodni podstawiamy większy samolot, zabierający prawie 300 pasażerów, który lata co tydzień z Warszawy, a teraz zdecydowaliśmy się dodać kolejną maszynę, która poleci bezpośrednio z Katowic. I to od razu do dwóch miejsc za oceanem.