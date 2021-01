Rząd odmraża biznesy. Nieoficjalnie: sklepy – tak, hotele – nie

Jak nieoficjalnie dowiedział się Onet.pl, od 1 lutego ponownie otwarte będą galerie handlowe. Byłoby to zgodne z wcześniejszymi zapowiedziami i sugestiami przedstawicieli rządu, na przykład wicepremiera i ministra rozwoju Jarosława Gowina, że będzie rekomendował rządowi otwarcie handlu. Przez co najmniej miesiąc zamknięte mają pozostać jednak jeszcze hotele, pensjonaty, restauracje i bary.

Według naszych nieoficjalnych informacji, hotele mogą być jednak częściowo odmrożone – będzie im na przykład wolno przyjąć tylko taką liczbę gości, żeby pozostało wolnych 75 lub 50 procent łóżek. Również, co do restauracji, to prawdopodobnie rząd zgodzi się na przyjmowanie klientów przy stolikach wystawionych na świeżym powietrzu, a nie tylko, jak dotychczas, wydawanie posiłków na wynos lub z dowozem.