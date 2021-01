Austria przedłuża blokadę. Turystyka nieczynna do marca Stacje narciarskie są czynne, ale mogą z nich korzystać jedynie okoliczni mieszkańcy. Fot. AFP

Władze Austrii ogłosiły w niedzielę przedłużenie trwającego od grudnia trzeciego lockdownu do 8 lutego. Turystyka ma być jednak zamknięta dłużej – co najmniej do końca lutego. Oprócz stacji narciarskich.