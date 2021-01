Więcej lockdownów. Nowe na liście: Katalonia, Anglia, Szkocja

Premier Wielkiej Brytanii Boris Johnson ogłosił wprowadzenie nowych obostrzeń w poniedziałek. Zaczęły one obowiązywać w Anglii od północy.

W ciągu ostatniej doby w Katalonii przybyło ponad 1,3 tysiąca zakażonych koronawirusem, co oznaczało ponad 400 na 100 tysięcy mieszkańców.

Również rząd Katalonii w Hiszpanii ogłosił lockdown, który ma zacząć się w czwartek i objąć cały region. Nowe obostrzenia mają potrwać 10 dni.v A będą polegać między innymi na zakazie opuszczania przez mieszkańców ich gmin (wyjście z domu tylko do pracy, po niezbędne zakupy lub na spacer po świezym powietrzu), zamknięciu średniej wielkości i dużych sklepów, a także miejsc rozrywki.

Tego dnia w Wielkiej Brytanii padł dobowy rekord zakażeń koronawirusem – odnotowano 58 784 przypadki. Był to też siódmy dzień z rzędu kiedy zakażeń było ponad 50 tysięcy w ciągu doby.

Liczba zakażeń wirusem Sars-Cov-2 na Litwie jest bardzo duża, w niedzielę ponad 1200 nowych. Dlatego Litwa przedłużyła wprowadzony w połowie grudnia zakaz przemieszczania się mieszkańców między gminami. Ograniczenia mają obowiązywać do końca stycznia. Między innymi polegają na tym że czynne są jedynie sklepy z artykułami pierwszej potrzeby, restauracje mogą wydawać posiłki jedynie na wynos, zamknięci są m.in. fryzjerzy i kosmetyczki.

Do 31 stycznia będzie też przedłużony lockdown w Niemczech – podał „Bild”. Jak napisał, jest już na to zgoda rządu federalnego i rządów krajów związkowych. Pierwotnie częściowe zamrożenie życia społecznego i gospodarczego wprowadzone 16 grudnia miało trwać do 10 stycznia. Decyzja o przedłużeniu ma zapaść dzisiaj (5 grudnia) na spotkaniu kanclerz Angeli Merkel z premierami landów.