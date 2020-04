Urzędy komunikacji od jutra wracają do normalnego funkcjonowania

– To bardzo ważny zapis prawny, bo od kilku tygodni apelujemy do władz centralnych i samorządowych, aby uporządkować ten problem. Klienci i przedsiębiorcy w każdym miejscu w Polsce muszą mieć dostęp do możliwości zakupu i rejestracji nowych i używanych pojazdów. Dostępność procedur rejestracji z tygodnia na tydzień się poprawiała, ale ciągle były jednak starostwa powiatowe, które nie zorganizowały żadnej procedury rejestracyjnej albo rejestrowały tylko wybrane grupy pojazdów. Teraz wszystkie starostwa w Polsce będą musiały stworzyć model organizacyjny dostępny tak dla obywateli, jak i profesjonalistów – komentuje Marek Konieczny, prezes Związku Dealerów Samochodów.

Oznacza to, że od 22 kwietnia wszystkie urzędy komunikacji w Polsce muszą wykonywać działania w zakresie rejestracji pojazdów zarówno nowych, jak też używanych. – Salony dealerskie pracują cały czas normalnie w najwyższym reżimie sanitarnym i teraz klienci mogą dokonać zakupu i odbioru pojazdu, czy to tradycyjnie, czy on-line i nie martwić się o to, że nie będzie go można zarejestrować – dodaje. Obsługa interesantów nie musi się jednak odbywać w bezpośrednim kontakcie. Może to być realizowane przez np. rozmowę telefoniczną czy specjalne skrzynki kontaktowe do wymiany dokumentów. Oznacza to, że powoli życie zaczyna wracać do normalności, ale w nieco innej postaci. Może dzięki odmrożeniu wydziałów komunikacji nieco zwiększy się liczba rejestracji pojazdów, a tym samym kwiecień, który rozpoczął się tragicznie nie zakończy się z jeszcze większymi stratami.