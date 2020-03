Koronawirus opóźni budowę dróg

Część firm budowlanych już teraz sugeruje, że będzie występować z roszczeniami wobec Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) o rekompensatę strat spowodowanych koronawirusem. Zarówno generalni wykonawcy jak i firmy podwykonawcze obawiają się, że epidemia będzie miała katastrofalne skutki dla ich działalności. Nie tylko wyhamuje budowę dróg, ale może doprowadzić do utraty płynności finansowej wykonawców, a najsłabsze firmy nawet do bankructwa. – Wystarczy, że u jakiegoś podwykonawcy zachoruje pracownik, a cała grupa osób mających z nim kontakt zostanie poddana kwarantannie. W rezultacie nie wykonają jakiegoś etapu robót niezbędnych dla dalszych prac realizowanych już przez inną firmę. Powstanie reakcja łańcuchowa, która może rozłożyć całą inwestycję – tłumaczą przedstawiciele branży budowlanej. Zdaniem Jana Stylińskiego prezesa Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, epidemia koronawirusa uderzy w kondycję ekonomiczną zwłaszcza mniejszych firm. – W sporej części kontraktów występuje np. jakaś cena ryczałtowa płatna na koniec, albo rozliczenie według ilości wykonanych prac. A jeśli nie ma przerobu z powodu przestoju czy zatrzymania robót przez kwarantannę, to koszty w postaci wynagrodzenia pracowników i tak trzeba ponosić. To dla płynności mniejszych podmiotów jest dużym zagrożeniem – tłumaczy Styliński.

Na razie branża budowlana czeka na rozwój sytuacji. – Największy problem pojawi się wtedy, gdy pracownicy zaczną masowo chorować lub znajda się w kwarantannie. I to zarówno w firmach budujących drogi jak i w tych zajmujących się bieżącym utrzymaniem – powiedziała „Rzeczpospolitej” Barbara Dzieciuchowicz, prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa (OIGD). Oznacza to problemy np. z naprawami, sprzątaniem itd. Są obawy o funkcjonowanie przedsiębiorstw w przypadku choroby osób z kadry zarządzającej. – Część przedsiębiorstw już teraz wyznacza osoby do ewentualnego zastępstwa. Przebieg wydarzeń jest jednak tak dynamiczny i nieprzewidywalny, że trudno przewidzieć, co będzie następnego dnia – dodaje Dzieciuchowicz. Na początku tygodnia OIGD ma rozmawiać z firmami i ewentualnie przygotować wystąpienie do publicznych inwestorów w kwestii rozwiązania problemu ewentualnych opóźnień w robotach budowlanych lub braku prac utrzymaniowych.