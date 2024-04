Zmasowany atak rosyjski hakerów. Najczęściej celują w dwie linie lotnicze

Dlaczego obiektem ataków stali się teraz Brytyjczycy? Bo doszło do silnego zbliżenia na linii Londyn-Kijów, a Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych, nie ukrywa, że jego brytyjski odpowiednik – David Cameron – jest wielkim przyjacielem Ukrainy. I nie przeszkadza mu to, że brytyjski minister nie jest zwolennikiem tego, by korzystać z myśliwców RAF przy zestrzeliwaniu dronów atakujących Ukrainę. Zdaniem Camerona niepotrzebnie zaostrzyłoby to trwający od ponad dwóch lat konflikt.