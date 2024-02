Somalijscy piraci zachęchęceni sukcesami Huti. Nowe kłopoty w logistyce

Transport drogą lądową z Jebel Ali do portu w izraelskiej Hajfie trwa przynajmniej 4 dni. To o 6 dni krócej, niż w wypadku opływania afrykańskiego Przylądka Dobrej Nadziei. - To sprawdza się w przypadku transportu niewielkich ładunków - uważa Chris Rogers, szef zajmującej się łańcuchami dostaw firmy analitycznej S&P Global Market Intelligence.

Nowe szlaki transportowe może również udrożnić duży projekt India-Middle East-Europe Economic Corridor. Ma on wsparcie Stanów Zjednoczonych, tyle, że jego wdrożenie zostało zawieszone od wybuchu wojny między Izraelem i Hamasem. Ten korytarz transportowy wiodący z Indii do Europy miał prowadzić przez ocean do portów, w których towary przeładowywane byłyby na kolej, a potem na ciężarówki. Tylko, że i tutaj jest zagrożenie, ponieważ szlak transportowy prowadzący przez Arabię Saudyjską i Jordanię jest zagrożony atakami z terytoriów z Syrii i Iraku.

Będzie dłużej i drożej

Jaka ostatecznie alternatywna droga nie zostałaby wybrana, oczywiste jest jedno: transport na trasie Europa-Azja i Azja-Europa podrożeje. A to przełoży się na wyższe ceny i opóźnienia w dostawach.

Dotyczy to motoryzacji, o niemożności wywiązywania się z ustalonych terminów i wyższych kosztach transportu informowały już firmy motoryzacyjne - Geely, Tesla i Volvo. W niektórych europejskich fabrykach trzeba było wstrzymać produkcję, bo brakowało komponentów i surowców (Suzuki i Michelin). Spadają dostawy ropy naftowej i gazu skroplonego, na co skarżą się BP, Shell, Qatarenergy. Opóźnienia w dostarczaniu przesyłek mają firmy kurierskie DHL i Fedex. Adidas, Danone, Ikea, Marks&Spencer , Pepco, Primark, Sainsbury oraz Target nie ukrywają, że odnotowują poważne opóźnienia w dostawach towarów produkowanych w Azji. Levi Strauss &Co wyliczył, że ostatnio wzrosły one do nawet 14 dni. Elektrolux nie ukrywa, że intensywnie szuka alternatywnych dróg transportowych.