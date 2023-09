Tysiąc nieruchomości przejętych pod megalotnisko CPK. Protesty nie ustają

Mimo tego, że część kierowców wciąż nie jest przekonanych do zmiany samochodu na elektryczny, wydaje się, że branża automotive jasno obrała kierunek rozwoju. Jej przyszłość jest zasilana prądem. Do wymagań elektromobilności dostosowuje się też logistyka. Świetnym przykładem na potwierdzenie tej tezy jest Magnum Optimum® 1208, który idealnie nadaje się do transportu baterii do samochodów elektrycznych.