Doktor Laurent Schmitt na widok jego wyników badań wydolnościowych stwierdził, że jeśli Cazaux nie sprawdzi się w tenisie, to znajdzie dla niego miejsce w biatlonie

Jest dobrze zbudowany, silny. - To przystojny dzieciak, który chciałby popracować jeszcze nad klatką piersiową, ale nie może przesadzić, bo musi się sprawnie poruszać - żartuje w rozmowie z „L'Equipe” trener Stephane Huet. Zdradza też, że jego podopieczny ma słabość do „wszystkiego, co piękne”. - Mała torebka Louis Vuitton, drobne buty... Łatwo się z nim żyje, ale ma też swój własny świat — wyjaśnia w rozmowie z francuskimi dziennikarzami.

Australian Open. Arthur Cazaux odprawia faworytów

Cazaux nie przegrał od ośmiu meczów, bo trzy wygrane w Australian Open — pokonywał kolejno Laslo Djerre (ATP 33), Holgera Rune (ATP 8) i Tallona Griekspoora (ATP 31) - poprzedził zwycięski challenger. Rodacy piszą, że w tym roku „wręcz lewituje, unosi się nad ziemią". Jako zawodnik z „dziką kartą”, nierozstawiony, dotarł do czwartej rundy znacznie trudniejszą ścieżką niż Hurkacz, który pokonywał przeciwników niżej notowanych.

21-latek może być groźny tym bardziej, że stoi twardo na ziemi. Wygrana nad Rune była dla niego pierwszym w karierze zwycięstwem nad tenisistą z czołowej „dziesiątki” świata. - Przyszłość pokaże, co będzie dalej, bo my lubimy we Francji podpalać się po małych sukcesach — uspokajał po meczu z Griekspoorem. Może tą zimną krew daje mu właściwy trening mentalny, podobno ostatnio w pracy z psychologiem koncentruje się na medytacji.