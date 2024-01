Po 20-minutowej przerwie mecz został wznowiony. Po powrocie na kort Świątek doprowadziła do korzystnego dla siebie zakończenia gema.



W drugim secie Collins rzuciła się do frontalnego natarcia na faworytkę, co przyniosło efekt. Swoją grą zmuszała Świątek do błędów, zdołała trzy razy przełamać Polkę i doprowadzić do stanu 5:1. W tym momencie Świątek nawiązała jeszcze walkę broniąc aż cztery piłki setowe, a Collins popełniła dwa podwójne błędy serwisowe, ale mimo że Polka wróciła na chwilę do gry, to ostatecznie musiała się pogodzić z przegraniem seta.



Po wygraniu drugiego seta w trzecim Collins prowadziła w pewnym momencie 1:4 dwukrotnie przełamując serwis pierwszej rakiety świata. Wtedy jednak do gry wróciła Świątek, która wygrała pięć gemów z rzędu.



Iga Świątek pierwszy raz wystąpiła w Australian Open w 2019 roku, gdy do turnieju głównego dostała się przez kwalifikacje. W 2022 roku Polka dotarła w Australii do półfinału.