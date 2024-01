Australian Open. Magdalena Fręch pokonała Caroline Garcię

Czytaj więcej Tenis Australian Open. Magdalena Fręch w drugiej rundzie Polska tenisistka po ponad trzygodzinnym meczu zwyciężyła w Melbourne Australijką Darię Saville 6:7 (5-7), 6:3, 7:5. W turnieju kobiecym nie ma już mistrzyni Wimbledonu Markety Vondrousovej

– Od początku roku gram z myślą, żeby cieszyć się pobytem na korcie. To zaczyna przynosić efekty. Myślałam, że w meczu z Garcią będzie znacznie szybsze tempo uderzeń. Okazało się, że siła gry Caroline nie była porażająca, ona po prostu stara się wcześnie uderzać piłki, by przyspieszyć odbicia. Byłam jednak na początku zbyt przestraszona, by to wykorzystać. Dopiero po chwili zbliżyłam się do linii końcowej, zaczęłam ją odrzucać długimi piłkami, zmuszać, żeby biegała i popełniała błędy. Grałam instynktownie, to dobrze, bo dużo lepiej działam walcząc automatycznie. Jak mam więcej czasu, to lubię nagle zmieniać decyzje, a to dla mnie nie jest dobre – mówiła polska tenisistka reporterowi Eurosportu, wciąż jeszcze nie dowierzając, że pokonała tak znakomitą rywalkę.

Organizatorzy Australian Open podali w trakcie meczu Fręch – Garcia terminy i korty, na których rozegrane zostaną pozostałe, czwartkowe polskie mecze drugiej rundy. Iga Świątek znów pojawi się na Rod Laver Arena jako pierwsza, by od 2 w nocy zmierzyć się z Danielle Collins. Hubert Hurkacz dla odmiany zagra z Jakubem Mensikiem ostatni, czyli czwarty mecz na Kia Arena, można zakładać, że w Polsce będzie to najwcześniej pora drugiego śniadania.