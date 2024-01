Australian Open. Magdalena Fręch w drugiej rundzie

Mistrzyni Wimbledonu poza Australian Open

Drugi dzień przyniósł sporo interesujących wydarzeń, wśród nich jest na pewno porażka 1:6, 2:6 mistrzyni Wimbledonu’2023 Markety Vondrousovej z Dajaną Jastremską. Widzowie na John Cain Arena byli zadziwieni siłą gry Ukrainki, która była rozstawiona w kwalifikacjach z nr 1, ale trzy mecze wygrała po niemałym trudzie w trzech setach.

Ta trudna droga do turnieju głównego dała jednak Jastremskiej odpowiednie przygotowanie, w spotkaniu z Czeszką była zdecydowana i znacznie bardziej skuteczna. – W życiu też jestem dość agresywna, tak samo jak na korcie. Gram w ten sposób od zawsze, ale tak lubię. Owszem, popełniam przy tym mnóstwo błędów, ale gdy grasz agresywnie, jest to normalne – powiedziała po spotkaniu. Rozstawiona z nr 7 Marketa Vondrousova ma w Melbourne problemy od dawna – jedynie w Australii nie potrafi dojść do ćwierćfinału (lub dalej), tak jak to już zrobiła w pozostałych turniejach wielkiej czwórki.

Mała pociecha, że drugi dzień AO’24 był dniem porażki także dla innych mistrzów wielkoszlemowych. Brytyjczyk Andy Murray przegrał gładko 4:6, 2:6, 2:6 z Argentyńczykiem Thomasem Martinem Etcheverrym. Szwajcar Stan Wawrinka po długim boju uległ Francuzowi Adrianowi Mannarino 4:6, 6:3, 7:5, 3:6, 0:6.

Pamiętający niedawny finał Niemcy – Polska w turnieju United Cup zauważyli także, że matka niemieckiego suckesu Laura Siegemund nie straciła formy, w pierwszym meczu zwyciężyla rozstawioną z nr 17 Rosjankę Jekateriną Aleksandrową 6:2, 3:6, 7:6 (11-9).