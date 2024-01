Polaków wśród uczestników Australian Open jest czworo: to liderka rankingu WTA Świątek, Magda Linette, Magdalena Fręch oraz rozstawiony z dziewiątką wśród mężczyzn Hubert Hurkacz. Szansy w kwalifikacjach szukała ponadto Katarzyna Kawa, ale w drugiej rundzie przegrała z Holenderką Lesley Pattinamą Kerkjove 4:6, 1:6.

Organizatorzy wylosowali już drabinkę, bo rywalizacja w Melbourne zaczyna się w nocy z soboty na niedzielę czasu polskiego. Emocji będzie dużo, kibice już w pierwszej rundzie zobaczą kilka szlagierowych pojedynków. Wracająca do gry po ciąży Naomi Osaka zmierzy się chociażby z Carolinę Garcią, Jelena Rybakina trafiła na Karolinę Piskovą, Emma Raducanu zagra zaś z Shelby Rogers. Szczęścia w losowaniu, mimo najwyższego rozstawienia, nie miała Świątek.

Drabinka Australian Open. Wiadomo, z kim zagra Iga Światek

Polka w pierwszej rundzie zagra z Kenin. 25-latka w 2020 roku wygrała Australian Open i dotarła do finału Roland Garros, ale później wpadła w kryzys, zwłaszcza zdrowotny. Najlepszy wynik poprzedniego sezonu osiągnęła we wrześniu, gdy dotarła do - przegranego z Barborą Krejcikovą - finału w San Diego.

Świątek, jeśli wygra, trafi na zwyciężczynię pary Angelique Kerber — Danielle Collins. Pierwszą pokonała niedawno w United Cup (6:3, 6:0). Polka z Collins wygrała trzy poprzednie mecze (6:1, 6:0 w Cincinnati, 6:2, 4:6, 6:2 w Montrealu i 6:0, 6:1 w Dausze), ale dwa lata temu właśnie w Australia Open górą była Amerykanka. Świątek w swojej „połówce” drabinki ma także m. in. Elinę Switolinę oraz Jeleną Ostapienko, z którymi ostatnio przegrywała.