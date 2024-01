Polskie starty przed Australian Open

W głównych turniejach singlowych Wielkiego Szlema w Melbourne (14-28 stycznia) wystartują na pewno Iga Świątek (1. WTA), Magda Linette (24. WTA), Magdalena Fręch (72. WTA) i Hubert Hurkacz (9. ATP). W grze podwójnej rywalizować będą: Magda Linette (41. WTA w deblu), Katarzyna Piter (67. WTA w deblu) oraz Jan Zieliński (19. ATP w deblu).

Katarzyna Kawa walczy o prawo do udziału w Australian Open

W trzystopniowych eliminacjach singlistek pojawiła się rezerwowa w meczach reprezentacji Polski w United Cup Katarzyna Kawa (196. WTA), która po przylocie z Sydney do Melbourne zaczęła we wtorek rywalizację od niełatwego zwycięstwa nad Liną Gjorcheską (214. WTA) z Macedonii 7:5, 4:6, 6:3. W kolejnym spotkaniu Polka zmierzy się z Holenderką Lesley Pattinamą Kerkhove (235. WTA). Jeśli zwycięży, to w decydującym meczu o awans do turnieju głównego AO’24 zagra zapewne ze zdolną 17-letnią Czeszką Sarą Bejlek (132. WTA), deblową mistrzynią juniorskiego turnieju Roland Garros 2022.

Magda Linette przed Australian Open gra w Adelajdzie, a Magdalena Fręch w Hobart

Magda Linette uznała, że tuż przed grą w Wielkim Szlemie wystartuje jeszcze w dość dobrze obsadzonym turnieju w Adelajdzie (WTA 500). Już w pierwszej rundzie Polka trafiła na mocną Rosjankę Jekaterinę Aleksandrową (21. WTA), przegrała z nią ją po długim i zaciętym spotkaniu 6:3, 6:7 (8-10), 5:7.

Magdalena Fręch na rozgrzewkę przed AO’24 wybrała Hobart (WTA 250). Przeszła tam eliminacje wygrywając 6:3, 6:1 z Brytyjką Amarni Banks (306. WTA) i 6:1, 6:3 z Bułgarką Wiktorią Tomową (77. WTA). Turniej główny rozpoczęła od cennego zwycięstwa nad Hiszpanką Sarą Sorribes Tormo (33. WTA) 0:6, 6:1, 6:4. W drugiej rundzie zagra z Francuzką Clarą Burel (52. WTA) lub Amerykanką Emmą Navarro (31. WTA).