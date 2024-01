Nie będzie wielkiego powrotu Nadala w Melbourne

Hiszpański mistrz, który wygrał 22 turnieje wielkoszlemowe (wśród nich także w Melbourne Park w 2022 roku) podał w niedzielę w mediach społecznościowych, że ponownie wycofuje się z gry w tenisa.

„Podczas ostatniego meczu w Brisbane miałem mały problem z mięśniem, problem, który, jak wiecie, bardzo mnie zaniepokoił. Kiedy dotarłem do Melbourne, miałem okazję wykonać rezonans magnetyczny i okazało się, że mam mikronaderwanie mięśnia – choć nie w tym samym miejscu, w którym doznałem starej kontuzji i to jest dobra wiadomość. W tej chwili nie jestem jednak gotowy, aby rywalizować na maksymalnym poziomie w pięciosetowych meczach. Lecę zatem z powrotem do Hiszpanii, aby odwiedzić mojego lekarza, poddać się leczeniu i odpocząć” – napisał Nadal do kibiców.

W turnieju ATP 250 w Brisbane wrócił po prawie roku do rywalizacji, jaką przerwała w drugiej rundzie Australian Open 2023 poważna kontuzja biodra. Przeszedł w czerwcu operację , potem stosowną rehabilitację, co oznaczało utratę całego sezonu. W Brisbane w Pat Rafter Arena 37-letni tenisista zagrał na początku tygodnia dwa zwycięskie mecze z Dominikiem Thiemem i Jasonem Kublerem (zebrał po nich sporo pochwał), niestety, w trzecim spotkaniu, trwającym prawie trzy i pół godziny ćwierćfinale z Jordanem Thompsonem dotarł do kresu obecnych możliwości.