Turniej mistrzów ATP zakończą Jannik Sinner i Novak Djoković

CGIL i IOl, dwie z trzech największych central związkowych we Włoszech zaapelowały o 24-godzinny strajk powszechny w piątek na znak protestu przeciwko planom w budżecie na 2024 r. rządu Giorgii Meloni. Wicepremier i minister transportu Matteo Salvini ograniczył z 8 do 4 godzin strajk w transporcie, aby ludzie mogli dojechać do pracy. Ale i tak doszło do sporych zakłóceń.