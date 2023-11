Jannik Sinner pierwszym finalistą turnieju mistrzów ATP

W decydującym secie jednak trochę się poddał, kilka długich wymian, w których zwykle dominował, nie dało mu punktów, parę ataków przy siatce też się nie powiodło, nogi też nie nosiły jak dwie godziny wcześniej. Za to Jannik Sinner fruwał nad kortem i grał jak z nut.

Po ostatniej piłce hala może nieco się uniosła, Włosi potrafią krzyczeć, ale jak już opadła, to znów zobaczyliśmy skromnego cichego chłopaka z Tyrolu, który twierdzi, że porównywanie go do legend rodzinnego sportu: narciarza Alberto Tomby albo motocyklisty Valentino Rossiego, to wciąż gruba przesada. – Dopiero zaczynam, dopiero mam nadzieję, że rozkręcę tenis w Italii – mówił spokojnie dziennikarzom.

W finale zagra z Carlosem Alcarazem lub Novakiem Djokoviciem. Ten drugi półfinał zacznie się w sobotę o 21. i też jest meczem wagi ciężkiej, a może nawet superciężkiej. Pala Alpitur może znów odlecieć.

ATP Finals 2023

Single – 1/2 finału: J. Sinner (Włochy, 4) – D. Miedwiediew (3) 6:3, 6:7 (4-7), 6:1.

Deble – 1/2 finału: M. Granollers/H. Zeballos (Hiszpania, Argentyna, 5) – R. Bopanna/M. Ebden (Indie, Australia, 3) 7:5, 6:4.