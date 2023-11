ATP Finals. Carlos Alcaraz – Novak Djoković już w półfinale

Trzeba było sześciu dni rozgrywek grupowych w Turynie, by dowiedzieć się, że w najlepszej czwórce Finałów ATP jest najlepsza czwórka rankingu światowego. Droga niektórych do tej fazy turnieju nie była jednak prosta, tylko Sinner dotarł tak wysoko bez porażki w grupie.

Carlos Alcaraz, by na pewno awansować musiał wygrać ostatni mecz z Miedwiediewem (już pewnym gry w półfinale) i wygrał w dwóch setach pokazując zupełnie dobre przystosowanie do szybkiej nawierzchni kortu w Pala Alpitour.

Do zwycięstwa wystarczyły Hiszpanowi dwa przełamania serwisu rywala, po jednym w każdym secie. Miedwiediew po swojemu mocno uderzał piłki zza końcowej linii, ale gdy pełen energii Alcaraz zaczął się rozpędzać, to punkty przychodziły mu względnie łatwo. Gdy Daniił przy stanie 4:4 w drugim secie podarował Hiszpanowi ważny punkt po podwójnym będzie serwisowym, tylko przyspieszył porażkę.

W ostatnim meczu Grupy Czerwonej zmierzyli się Andriej Rublow i Alexander Zverev, lecz skoro poprzedzające ich rywalizację spotkanie wyłoniło drugiego półfinalistę (pierwszy znany był już w środę), to stawka zmalała znacząco, choć każdy przyzna, że 390 tysięcy dolarów brutto piechotą nie chodzi i warto było podnieść je z włoskiego kortu. Podniósł Zverev. wygrywając 6:4, 6:4, ale to spotkanie do kronik Masters nie przejdzie.