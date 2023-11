Polki nie zagrają w półfinale Billie Jean King Cup

Kobieca reprezentacja Polki przegrała z Kanada 0:3 pierwszy mecz finałów Pucharu Billie Jean King w Sewilli. Ponieważ było to drugie zwycięstwo Kanadyjek w grupie C, one awansowały do półfinału. Spotkanie Polska – Hiszpania straciło znaczenie