Marketa Vondrousova, tegoroczna mistrzyni Wimbledonu, w dwóch poprzednich meczach z Igą Świątek (Cincinnati 2023, Paryż 2020) nie wygrała seta, ale spotkanie na Estadio Paradisus, jak dumnie nazywa się tymczasowy kort z trybunami postawiony przy hotelu w Cancun, zaczęła lepiej niż mistrzyni Roland Garros.

Iga Świątek - Marketa Vondrousova: Złe miłego początki

Objęła prowadzenie 2:0, na wyrównanie wyniku przez Igę odpowiedziała kolejnymi trzema zwycięskimim gemami, prowadziła więc 5:2 i miała w ręku serwis, co zapowiadało rychło wygraną partię. Iga Świątek nie grała źle, ale zanadto się spieszyła z atakami, trochę zbyt nerwowo konstruowała akcje, przyspieszała i taki szybkie piłki, serwis początkowo też jej nie służył, więc przez pierwsze chwile meczu sporo pudłowała, dając rywalce na tacy cenne punkty.

To, że Marketa nie wygrała pierwszego seta było zarówno zasługą Polki, jak i słabości charakteru Vondrousovej. Iga w końcu znalazła właściwy rytm ataku i chociaż działo się to przy podaniu rywalki, nagle odzyskała skuteczność, co wyraźnie speszyło Czeszkę. Niby wciąż twarda i ambitna, ale już nie była tak śmiała w odpowiedziach na forhendy Świątek. Nawet leworęczność Markety niewiele znaczyła w wymianach, w których tempo narzucane przez drugą rakietę świata okazało się wkrótce zbyt szybkie.

Gemy uciekały Vondrousovej błyskawicznie, zdołała jeszcze lekko zahamować Igę i doprowadzić do tie-breaka, w nim prowadziła 2-0, ale była to ostatnia przewaga Czeszki w spotkaniu. Polka przyspieszyła raz i drugi, odrobiła stratę i odjechała: w tie-breaku i w meczu.