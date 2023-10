Hubert Hurkacz przegrał w finale turnieju w Bazylei

W półfinale turnieju Swiss Indoors Basel Hubert Hurkacz pokonał Francuza Ugo Humberta 6:4, 3:6, 7:6 (7-5). W drugim secie Polak zgubił na chwilę koncentrację i jego rywal doprowadził do wyrównania. W trzecim secie Hurkacz prowadził 5:3 i serwował, ale walkę o zwycięstwo w meczu musiał rozstrzygnąć w tie-breaku.

Awans do finału turnieju w Bazylei zapewnił Hubertowi Hurkaczowi w ATP Tour 120 punktów w wirtualnym rankingu "The Race to Turin", co oznaczało awans Polaka na 9. miejsce, przed Taylora Fritza. W turnieju Masters jest miejsce dla ośmiu zawodników. Bez względu na wynik niedzielnego finału Hurkacz nie mógł wywalczyć awansu - taką szansę będzie miał w przyszłym tygodniu w Paryżu.

Finał turnieju w Bazylei - Hubert Hurkacz kontra Félix Auger-Aliassime

W finale Swiss Indoors Basel Hubert Hurkacz mierzył się z Kanadyjczykiem Féliksem Augerem-Aliassimem, który wygrał w Bazylei w 2022 roku, pokonując wówczas Holgera Runego 6:3, 7:5. Przez część komentatorów Polak, który do tej pory występował w ośmiu finałach imprez ATP i wygrał w siedmiu, był uważany za faworyta pojedynku z Kanadyjczykiem.

Obaj tenisiści mierzyli się ze sobą do tej pory trzykrotnie - dwa razy wygrywał Auger-Aliassime, raz - Hurkacz. W niedzielę polski tenisista nie doprowadził w tej statystyce do remisu.