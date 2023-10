ATP Tour. Drugi mecz i drugie zwycięstwo Hurkacza w Bazylei

Za awans do ćwierćfinału przysługuje Polakowi 90 punktów do rankingu „The Race” (plus 60 tys. euro), więc o jakichś ogromnych zyskach i awansach mówić jeszcze nie można, ale to zawsze dobra pozycja – zrobić swoje i patrzeć na to, co zrobią konkurenci.

W ćwierćfinale Polak zagra w piątek z Aleksem de Minaurem (13. ATP), jednym z tych, którzy też mają jeszcze szansę gry w ATP Finals w Turynie lub z Tallonem Griekspoorem (25. ATP). Spotkanie Australijczyka z Holendrem zaplanowane na czwartek, zatem Hurkacz ma w mieście rodzinnym Rogera Federera dzień wolny.

W ćwierćfinale turnieju deblowego w Bazylei jest para Jan Zieliński i Hugo Nys. Polak i obywatel Monako pokonali w pierwszej rundzie Holendrów Griekspoora i Robina Haase 7:6 (7-5), 6:3. Drugi mecz zagrają z najwyżej rozstawionymi – Ivanem Dodigiem (Chorwacja) i Austinem Krajickiem (USA).