ATP Finals. Rywale grają dla Huberta Hurkacza

Rune jest ósmy w The Race, ma wciąż 3110 punktów, grupa pościgowa wprawdzie wiele nie odrobiła, ale wyścig się zacieśnia i mobilizuje zainteresowanych do zwiększenia wysiłku podczas dwóch tygodni, jakie pozostały do wyłonienia uczestników Masters w Turynie.

Teraz Swiss Indoors Basel i Erste Bank Open

Od poniedziałku zatem zainteresowani pojawią się w dwóch turniejach rangi ATP 500: Swiss Indor w Bazylei (Rune, Fritz, Ruud, Hurkacz, de Minaur) oraz Erste Bank Open w Wiedniu (Zverev, Tiafoe, Paul, Chaczanow). W stolicy Austrii na potwierdzenie awansu do Masters liczą też Andriej Rublow (nr 5 w The Race) i Stefanos Tsitsipas (6), ale będą mieli groźnego przeciwnika już pewnego gry w Turynie – Daniiła Miedwiediewa.

Mówiąc krótko, emocje rosną, uzasadnioną nadzieję na grę w turnieju mistrzów ma jeszcze co najmniej tuzin rywali, zostały cztery miejsca (Novak Djoković, Carlos Alcaraz, Miedwiediew, Jannik Sinner już mają bilety), o to ostatnie, teraz zajmowane przez Rune, może skutecznie walczyć co najmniej 6-8 tenisistów. Hubert Hurkacz nadal jest wśród nich.