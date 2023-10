Iga Świątek

– Czuję, że znów mogę grać swobodnie, więc jestem naprawdę szczęśliwa. Do końca kariery będę pamiętać że nawet jeśli nadejdą trudniejsze czasy, zawsze można to przezwyciężyć i ciężką pracą przywrócić sukcesy. Cieszę się, że zmieniłam nastawienie po US Open i mam nadzieję, że uda mi się je utrzymać jak najdłużej – mówiła chwilę po zwycięstwie.

Rywalką Igi w finale będzie Jelena Rybakina (5), która wyeliminowała najwyżej rozstawioną Arynę Sabalenkę lub Ludmiła Samsonowa (22), lepsza w ćwierćfinale od Jeleny Ostapenko.

Przed meczem Świątek – Gauff odbył się półfinał deblowy z udziałem Magdy Linette. Polka i Amerykanka Peyton Stearns przegrały z parą Hao-Ching Chan (Tajwan) i Guliana Olmos (Meksyk) 5:7, 4:6. Trzy wcześniejsze wygrane (m. in. z mistrzyniami US Open Gabrielą Dabrowski (Kanada) i Erin Routliffe (USA)) dały Linette i Stearns 390 punktów rankingowych i 117 500 dolarów brutto do podziału.