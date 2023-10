Czytaj więcej Tenis Cierpienie w Tokio. Iga Świątek przegrała z Wieroniką Kudiermietową Iga Świątek przegrała 2:6, 6:2, 4:6 z Wieroniką Kudiermietową i odpadła z turnieju WTA 500 w Tokio. To był jeden z najsłabszych meczów Polki w tym sezonie. Teraz czeka na nią Pekin.

Ranking WTA ma za to przed oczami Aryna Sabalenka. - Chodzi o to, abym zakończyła sezon jako numer jeden na świecie - podkreśla Białorusinka, która przeżywa rok niemal doskonały, skoro wygrała Australian Open, a później była w półfinałach Roland Garros i Wimbledonu oraz finale US Open. Ma nad Świątek ponad tysiąc punktów przewagi, pierwsze miejsce na koniec sezonu może sobie zapewnić w Pekinie.

Białorusinka turniej zaczęła od zwycięstwa 6:1, 6:2 z Sofią Kenin, które budzi szacunek, bo Amerykanka sygnalizowała ostatnio wysoką formę, której dowodem były półfinały w San Diego i Guadalajarze.

Teraz Sabalenka zmierzy się z Katie Boulter. 27-letnia Brytyjka w pierwszej rundzie pokonała Magdalenę Fręch 6:4, 3:6, 6:2, choć niektórzy to w Polsce widzieli faworytkę. Przygoda naszej tenisistki z Azją oczywiście na tym meczu się nie kończy, bo teraz planuje występ w Hong Kongu. Kolejnym przystankiem dla Fręch będzie prawdopodobnie impreza rangi WTA 250 w Monastyrze.

WTA Pekin. Kiedy i z kim zagra Iga Świątek

Świątek we wtorek lub w środę zagra z Warwarą Graczową. 23-latka to moskwiczanka z francuskim paszportem, która w pierwszej rundzie pokonała Anastasija Potapowa 6:2, 3:6, 6:1.

To będzie dla Polki 70. singlowy mecz sezonu (jej rekord to 76 spotkań z ubiegłego roku). Nikt w kobiecym tourze nie pracuje równie ciężko - Sabalenka przed przylotem do Pekinu miała ich na koncie 61 - więc Świątek ma prawo do zmęczenia. Niewykluczone, że niepowodzenie w Tokio było nie tyle efektem psychicznego wyczerpania trudami zawodów, co również efektem mocniejszego treningu oraz "ładowania akumulatorów" przed finałem sezonu.