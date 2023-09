To nie był dla Polki bezproblemowy wieczór, choć 127. miejsce rywalki w światowym rankingu mogłoby sugerować dość szybką przeprawę. Świątek na początku grała jednak słabo: była niepewna, popełniała błędy, dwukrotnie pozwoliła się przełamać. Japonka prowadziła już 4:1 i choć nasza tenisistka wróciła do meczu, wygrywając pięć kolejnych gemów, to chwalić można było ją tylko za odbudowanie gry, bo w pierwszym secie popełniła aż 23 błędy.

Reklama

Druga partia wyglądała już bardziej znajomo. Polka ograniczyła liczbę błędów, ale wciąż było ich dużo. Świątek nie grała na swoim najwyższym poziomie, jakby szukała właściwego rytmu po trzech tygodniach odpoczynku od meczów o stawkę, a Hontama - nie mając nic do stracenia - odważnie atakowała. Było 5:1, zrobiło się 5:5. Mecz trwał dwie godziny, zwycięstwo kosztowało naszą tenisistkę zaskakująco dużo wysiłku.

Iga Światek atakuje. Najtrudniejsza część sezonu już za nią

Polka rywalizację w Tokio zaczęła dokładnie osiem lat po tym, jak tamtejszy turniej wygrała Agnieszka Radwańska. Właśnie do Radwańskiej niektórzy przed meczem przymierzali atuty, którymi dysponuje grająca z „dziką kartą” Hontama. 24-latka w drodze do meczu ze Świątek pokonała trzy rodaczki (dwie jeszcze w eliminacjach), a przebieg spotkania potwierdził, że faktycznie stawka na tenis bogaty i atrakcyjny, ale czasem brakuje jej umiejętności.

Czytaj więcej Tenis Polska nieco bliżej gry o Puchar Davisa Polscy tenisiści z Hubertem Hurkaczem w składzie pokonali w Kozerkach Barbados 4:0 i zdobyli prawo gry w barażach o Grupę Światową I Pucharu Davisa. Decydujący punkt w sobotę zdobyli debliści Karol Drzewiecki i Jan Zieliński.

Świątek w stolicy Japonii pierwszy raz w karierze bierze udział w turnieju rangi WTA. Polka wcześniej Tokio odwiedziła jedynie przy okazji turnieju olimpijskiego, ale tamtego spotkania z twardymi kortami w Ariake Tennis Park dobrze nie wspomina, bo zarówno w singlu, jak i w deblu z Łukaszem Kubotem potykała się już na drugiej przeszkodzie. Teraz zrobiła pierwszy krok, żeby nadpisać w pamięci tamte wydarzenia.