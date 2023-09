Iga Świątek. Dziś w PZU, jutro do Tokio

Iga potwierdziła, że zrezygnowała ze startu w turnieju WTA w Guadalajarze przede wszystkim ze względu na trudy zmian stref czasowych, zagra zatem tylko w Tokio i Pekinie, by po małej przerwie jednak pojechać do Meksyku, ale tylko na Finały WTA w Cancun. – Najtrudniejsza część sezonu, jeśli chodzi o presję, oczekiwania i intensywność, po Wielkim Szlemie już minęła. Postaram się podejść do ostatnich startów bardziej na luzie, ale nadal chcę wygrać każdy turniej, w którym startuję – dodała z uśmiechem.

Po US Open wróciła do podwarszawskiego domu, by przez tydzień nacieszyć się zwykłym życiem wśród przyjaciół, ale po chwili wróciła do zwykłych zajęć treningowych na kortach warszawskiej Legii, by być przygotowana do dwóch startów w Azji. Wylot do Tokio cała drużyna Igi ma zaplanowany już na wtorek 19 września, aby lepiej znieść nową strefę czasową.

Iga Świątek o wyborach parlamentarnych: Zagłosuję, bo to obywatelski obowiązek

Tenisistka dodał też słowo o tym, że postara się być w kraju na wyborach 15 października, kalendarz startów temu raczej nie przeszkodzi (turniej w Pekinie kończy się 8 października). Zastrzegając, że nie poda na kogo zagłosuje, bo chciałaby, by tenis łączył ludzi, dodała jeszcze apel, który warto zapamiętać: "Zagłosuję, bo uważam to za obywatelski obowiązek i myślę, że każdy świadomy Polak powinien głosować. Ogromnie zachęcam do tego".