Nikt nie wybiera sobie prawnika dlatego, że zna go z ekranu telewizora

- To mit, że klient wybiera sobie prawnika dlatego, że zna go z ekranu telewizora - mówi radczyni prawna i aktorka Joanna Jabłczyńska. Jak podkreśla, nie ma oporów, by komentować potyczki prawne w show biznesie, ale nie chciałaby reprezentować żadnej ze stron medialnych sporów.