Hubert Hurkacz także półfinalistą w Cincinnati

Czytaj więcej Tenis Iga i Hubert: teraz Cincinnati, potem Nowy Jork Iga Świątek i Hubert Hurkacz po startach w Kanadzie pojawili się w Cincinnati w ostatnim dużym turnieju przed US Open. Obsada jest wielkoszlemowa, do gry wrócili Ons Jabeur i Novak Djoković.

Decydował tie-break. Jak policzyli statystycy ATP Tour ,już 47. w tym sezonie, nikt nie ma więcej, drugi na tej szczególnej liście jest Tsitsipas – 36. Ostatnimi czasy dogrywki to nie jest słabszy punkt w grze Huberta, tę piątkową też zaczął znakomicie, prowadził 6-1, ale nastąpiło zacięcie, rywal nie tylko obronił pięć piłek meczowych, ale doprowadził do piłki setowej. Chwila skupienia jednak wystarczyła Hurkaczowi, by wrócić do normalnej formy serwisowej, dwa asy plus trochę gry w polu wystarczyło, by w końcu wygrać za siódmą piłką meczową 6:1, 7:6 (10-8) i po raz czwarty w karierze grać w półfinale turnieju z cyklu ATP Masters 1000.

Kolejnego rywala w chwili sukcesu Polak nie znał, ale wiele wskazywało na to, że będzie nim lider rankingu ATP Carlos Alcaraz, który w rozgrywanym na raty długim meczu 1/8 finału wreszcie znalazł sposób na pokonanie Tommy’ego Paula (niedawno w Toronto z nim przegrał), w ćwierćfinale zaś trafił na kwalifikanta, Maksa Purcella (70. ATP) i był żelaznym kandydatem do zwycięstwa. Wiadomo jednak, że mecz Hurkacz – Alcaraz/Purcell rozpocznie się w sobotę o 21. czasu polskiego.