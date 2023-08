Tenis: Hurkacz zwyciężył Tsitsipasa w Cincinnati

Po takim spotkaniu chce się twierdzić, że idą dobre zmiany w grze najlepszego polskiego tenisisty – w czwartkowe popołudnie na korcie centralnym Lindner Family Tennis Center w Cincinati nie było zdobytych w znoju i trudzie setów, nie było męczących psychicznie tie-breaków. Była efektowna, dynamiczna gra wsparta tradycyjnie świetnymi serwisami, był uśmiech po wielu ładnie zdobytych punktach i była wyraźna przewaga nad czwartym tenisistą rankingu ATP, przewaga, która dała polskiemu tenisiście ładne zwycięstwo 6:3, 6:4.

Wreszcie oglądaliśmy Hurkacza pełnego swobody, chętnego do ataku, nawet do pokazowych uderzeń piłki w podskoku między nogami. Potężne podanie pełniło główną niszczącą rolę w grze Huberta, więc o swe gemy serwisowe mógł być spokojny, ale gdy do 11 asów dołożył niezłą grę kombinacyjną, wyszło zwycięstwo, jakiego nie oglądaliśmy od dawna. Z rywalem z pierwszej dziesiątki świata Polak nie wygrał od roku.

– Było bardzo wietrznie, piłka zdecydowanie śmigały, ale umiałem wykorzystać te trudne warunki. Bardzo się cieszę z tego zwycięstwa, ponieważ dawno nie byłem w ćwierćfinale w turnieju z cyklu ATP Masters 1000 – mówił Polak po spotkaniu.

Następnym rywalem Huberta Hurkacza będzie „lucky loser” Alexei Popyrin (58. ATP), który wcześniej wywalczył ćwierćfinał po pokonaniu Emila Ruusuvuoriego 6:2, 1:6, 6:3. Polak grał do tej pory z Australijczykiem dwa razy, w obu spotkaniach był lepszy. Najważniejszy jednak wydaje się powrót pewności gry Polaka, no i kolejny ruch w górę rankingu światowego. Na razie niewielki, z 20. na 18. miejsce, ale kto powiedział, że to koniec.