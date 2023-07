Wimbledon. Iga Świątek nie zagra w półfinale

W drugim kwartale 2023 r. Jastrzębska Spółka Węglowa (JSW) wydobyła 3,3 mln ton węgla, co oznacza spadek w porównaniu do pierwszego kwartału 2023 roku o około 1,9 proc. Jak wyliczają analitycy spółka może zapłacić ok. 2,3 mld zł składki od nadmiarowych zysków w 2022 r. Choć faktycznie może to być mniej. Znamy wyliczenia resortu klimatu i środowiska.