„Pierwsza lepsza” w Teatrze TV. Aleksaner Fredro nie jest lekarzem na kryzys

Przewidziana jest też sztuka Zapolskiej (nie ujawniono tytułu) oraz powrót Kobry, czyli „współczesne wersje dwóch cenionych spektakli kryminalnych napisanych w latach 60.”: „Mord w hurtowni” Marka Domańskiego (reż. Adam Sajnuk) i „Znowu łut szczęścia” Joe Alexa (reż. Małgorzata Kosturkiewicz). To wyciąganie trupów z szafy, brak za to współczesnej dramaturgii polskiej i zagranicznej, a także, co szczególnie dotkliwe - przedstawień tworzonych specjalnie na telewizyjną scenę.

Limit błędów i pomyłek został wyczerpany. Bez szybkich zmian - droga do nicości Teatru TV stoi otworem.