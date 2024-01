Michał Kotański: Zastałem Teatr TV w zupełnej rozsypce

Owszem, ale w innym wydaniu niż do tej pory. Powinna odnosić się do naszej współczesności. Wstrząsające jest to, że w ostatnich latach zmarły dziesiątki tysięcy ludzi na covid, wielu młodych lekarzy popełniło samobójstwa i te traumy społeczne nie odbiły się nijak w twórczości teatralnej. Może warto zamówić teksty na takie tematy?

Skąd będzie pan brał na to wszystko pieniądze?

Obiecał mi je prezes TVP Tomasz Sygut i myślę, że wystarczą, by zrealizować 35 przedstawień. Inaczej nie podjąłbym się funkcji szefa Teatru TV. Chcę mieć sprawczość taką, jak w Kielcach, a bez pieniędzy jej nie ma. Poprosiłem o duży budżet wiedząc, że dotąd proces produkcji polegał na ściganiu się z czasem przeznaczonym na produkcję, co finalnie przekłada się na jakość. Chciałbym, żeby praca przy Teatrze TV nie była toksyczna. I na pewno proces produkcyjny powinien wrócić do Teatru TV, więc myślę o zespole około 20-osobowym.

Jak zamierza pan łączyć obowiązki dyrektora w Kielcach z wymagającą pracą dyrektora Teatru TV w Warszawie?

To jeden z powodów, dla którego nie od razu przyjąłem tę warszawską propozycję. Miałem dużo wątpliwości. Z drugiej strony - teatr w Kielcach, który prowadzę już od ośmiu lat, jest miejscem, w którym wszystko dobrze działa. Odbyłem też rozmowę z zespołem, wiedząc, że jego członków też dotknie moja nowa sytuacja. Ale mnie zachęcali.