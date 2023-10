Ewa Pilawska: Magiczna moc komedii

Czy jest jeden przepis na dobrą komedię?

Moim zdaniem komedia musi być inteligentna i profesjonalnie zrealizowana. To tylko tyle i aż tyle. Jeśli silimy się na bycie zabawnym albo sprowadzamy komedię do serii gagów, mamy gwarantowaną porażkę artystyczną. Spójrzmy na dwie komedie, które gramy na Małej Scenie – „Kto chce być Żydem?” Marka Modzelewskiego i „Atrament. Wczoraj. Żyrafa” Machulskiego. Jedna mówi o kabotynizmie i podskórnym antysemityzmie wykształconych ludzi, druga o chorej na alzheimera matce, oddanej ze względu na swoją chorobę i wiek pod opiekę obcych osób. Czy to oczywista fabuła komediowa? Z pozoru nie, ale właśnie o to chodzi w inteligentnej komedii, abyśmy przyłapali się na zastygającym w miarę rozwoju akcji półuśmiechu, który z czasem przeradza się w głęboką refleksję. Komedia to bardzo trudny gatunek. Nie rozumiem, dlaczego w kolejnych rankingach krytycy pomijają spektakle komediowe tylko dlatego, że są komediowe. Często słyszy się: „Macie uznanie publiczności i wpływy z biletów, więc nie są Wam już potrzebne kolejne laury”. Nic bardziej mylnego. Właśnie komedia i jej twórcy bardzo potrzebują owych laurów. To fundament i siła na przyszłość. Inaczej nie wyjdziemy z zaklętego kręgu, w którym odradza się młodym reżyserię komedii, szepcząc: „Nie rób komedii, bo żaden poważny teatr nie będzie chciał z Tobą w przyszłości współpracować”.

Ewa Pilawska, dyrektorka Teatru Powszechnego w Łodzi, prezeska Unii Polskich Teatrów Teatr Powszechny

Co najbardziej śmieszy Polaków?

Widzowie często mają dość mówienia o trudnych sprawach w sposób bardzo poważny. Słyszymy, że tyle traum spotyka ich na co dzień, że potrzebują oddechu. Ten oddech daje mądra komedia. Mówi o codziennych problemach i traumach, ale z czułością, empatią, poczuciem humoru, z ironią. Oglądając komedie, oglądamy samych siebie, ale z dystansu. I to moim zdaniem magiczna moc komedii, która jest oczyszczająca. Komedia przekłuwa balony, które pompujemy do granic możliwości. To taki rodzaj terapii, po której łatwiej polubić siebie i innych, łatwiej oswoić się ze słabościami i kompleksami.

Wspomnijmy wśród nagrodzonych autorów Jarosława Jakubowskiego czy Pawła Mossakowskiego. Co sprawiło, że Mossakowski wygrał w ostatniej edycji po raz drugi?