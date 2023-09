W tym roku Teatr Capitol obchodzi swoje 15 urodziny. Z okazji jubileuszu, czeka na widzów nadzwyczajna niespodzianka. Do dwóch dotychczas funkcjonujących scen teatralnych, już 7 października, dołącza jeszcze jedna, zupełnie nowa i jedyna w swoim klimacie teatralna przestrzeń.

„Capitol by night” to niepowtarzalne, eleganckie i kameralne miejsce, w którym w sobotnie wieczory widzowie mogą bawić się na komediowych spektaklach z nutką pikanterii, w gwiazdorskich obsadach. Ale nie zasiądą oni na typowej widowni. Tutaj atmosfera zrobi się dużo bardziej intymna…

W klimatycznej przestrzeni, zamiast foteli pojawią się stylowe stoliki, przy których widzowie będą mogli celebrować wieczór, kosztując światowej klasy trunków i drobnych smakołyków.

Sztuki teatralne w repertuarze „Capitol by night” zagwarantują widzom niezapomniane emocje, rozpalając zmysły i jednocześnie bawiąc ich do łez. Goście będą mogli tu posmakować akcji z pieprzykiem, pikantnych dialogów, soczystych dowcipów, a nawet „momentów” w aurze pokusy i namiętności. Jednym słowem, każda historia będzie jedyną w swoim rodzaju grzeszną przyjemnością, uwalniającą naszą wyobraźnię. Spektakle będą wystawiane w soboty o godz. 21:30. Wstęp na nie mają tylko widzowie powyżej 21 roku życia.

Scena „Capitol by night” otwiera się sztuką „Następnego dnia rano”, autorstwa Petera Quiltera, w reżyserii Eweliny Pietrowiak.

W spektaklu zagrają: Katarzyna Skrzynecka, Michalina Sosna, Marek Kaliszuk oraz Piotr Gawron-Jedlikowski, którzy związani są z Teatrem Capitol już od wielu lat i występują w jego największych hitach oraz nowi aktorzy, którzy dołączyli do capitalnego zespołu – Karolina Piwosz, Konrad Korkosiński oraz Kamil Mróz.

O czym jest ta sztuka z pieprzykiem, która zainicjuje działalność nowej sceny „Capitol by night”, późną wieczorową porą? Pokrótce wygląda to tak…

Zdarzyło się Wam obudzić rano w cudzym łóżku obok nieznajomej czy nieznajomego i nie pamiętać, co się działo poprzedniego wieczoru? Nie? Szczerze? A co zrobilibyście wtedy? Pewnie próbowalibyście jak najszybciej wyjść z tej krępującej sytuacji i najlepiej bezszelestnie zniknąć na zawsze. Ale nie tym razem! Kelly i Thomas następnego dnia rano budzą się wprawdzie zdumieni, ale on wcale nie zamierza ulotnić się po cichu. Przeciwnie - zostaje… z nią? Niezupełnie. Po chwili do ich wspólnego łóżka dołączają ekscentryczni członkowie rodzinki Kelly… Czy przygoda na jedną noc naprawdę może zakończyć się ślubem? Następnego dnia rano wszystko jest możliwe…

Uroczyste otwarcie „Capitol by night” oraz premiera sztuki „Następnego dnia rano” już 7 października!

Następnego dnia rano

Peter Quilter

reż. Ewelina Pietrowiak

Michalina Sosna, Piotr Gawron-Jedlikowski, Konrad Korkosiński

Obsada:

Katarzyna Skrzynecka

Michalina Sosna/ Karolina Piwosz

Marek Kaliszuk/ Konrad Korkosiński

Piotr Gawron-Jedlikowski/ Kamil Mróz

