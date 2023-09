Teatr Capitol zaprasza młodych Widzów do wspólnego odkrywania tajemnic oraz magicznych miejsc Warszawy, poprzez teatralną inscenizację „Legend warszawskich” w reżyserii Wojciecha Malajkata. Zachowana w średniowiecznej stylistyce scenografia i epokowe kostiumy, przeniosą Was do Warszawy jakiej jeszcze nie znacie!

Wojciech Malajkat wyjawia nam skąd wziął się pomysł na teatralną inscenizację Legend Warszawskich - „Pomysł na Legendy zrodził się w 2020 roku, w Akademii Teatralnej. Razem z młodymi, zdolnymi studentami warszawskiej Akademii Teatralnej, zapragnęliśmy stworzyć przedstawienie, które będzie bliskie sercu warszawiaków, a jednocześnie wypełni sentymentalną przestrzeń jaką jest bajanie o historii miasta, w którym żyjemy. Podjąłem się napisania scenariusza i reżyserii tego przedstawienia i zaprosiłem do współpracy wspaniałych twórców: scenografa Wojtka Stefaniaka oraz autora muzyki Marcina Markowicza. Spektakl powstał w warszawskiej Akademii Teatralnej, jednak pandemia pokrzyżowała nam plany dalszej eksploatacji. Cieszę się, że „Legendy Warszawskie” będą prezentowane na deskach warszawskiego Teatru Capitol.” - mówi reżyser przedstawienia: Wojciech Malajkat.

„Legendy Warszawskie” to wspaniała propozycja nie tylko dla warszawiaków. Bajki, które zawarliśmy w tym przedstawieniu przedstawiają uniwersalne prawdy o tym, że zło, chciwość i kłamstwo zawsze przegrają z uczciwością, dobrem i prawdą. W dzisiejszych czasach ten uniwersalny przekaz jest niezwykle ważny w edukacji naszych dzieci. Zachęcam wszystkich do odwiedzenia Teatru Capitol i przeniesienie się z nami w świat pięknych bajek z odważnymi bohaterami” - tak o spektaklu mówi producentka przedstawienia: Katarzyna Szubińska.

„Ogromnie się cieszę, że do naszego stałego repertuaru, skierowanego do młodego Widza, dołącza kolejna widowiskowa realizacja teatralna. „Legendy warszawskie” w reżyserii Wojciecha Malajkata, to znakomita alternatywa dla tradycyjnej lekcji języka polskiego oraz możliwość na poznanie ciekawych ludowych podań, związanych z Warszawą. Jestem przekonana, że jest to również idealny pomysł na spędzenie rodzinnego przedpołudnia w Teatrze” - dodaje Anna Gornostaj, dyrektorka Teatru Capitol.

Spektakl rekomendowany dla Widzów od 8 roku życia.

Bilety i szczegóły: www.teatrcapitol.pl/spektakl/legendy-warszawskie

Teatr Capitol bierze udział w programie m.st.Warszawy „Klasa w Warszawie. Warszawa z klasą”, zapraszamy do kontaktu:

pod numerem telefonu: (+48) 22 620 21 42

oraz adresem e-mail: bilety@teatrcapitol.pl

NAJBLIŻSZE TERMINY SPEKTAKLU:

*środa, 20 września godz.10:00

*niedziela, 24 września godz.11:00 PREMIERA GALOWA

*poniedziałek, 25 września godz.10:00

*poniedziałek 2 października godz.10:00

*wtorek, 3 października godz.10:00 oraz 12:30

*piątek, 13 października godz.10:00

*środa, 18 października godz.10:00 oraz 12:30

*środa, 25 października godz.10:00 oraz 12:30

*środa, 8 listopada godz.10:00 oraz 12:30

*środa, 15 listopada godz.10:00 oraz 12:30

*niedziela, 19 listopada godz.10:30 / po spektaklu animacje w cenie biletu

*poniedziałek, 20 listopada godz.10:00 oraz 12:30

*wtorek, 21 listopada godz.10:00 oraz 12:30

*środa, 21 listopada godz.10:00 oraz 12:30

*środa, 29 listopada godz.10:00

*środa, 6 grudnia godz.10:00 oraz 12:30 / po spektaklu spotkanie z Mikołajem

*środa, 13 grudnia godz.10:00 oraz 12:30 / po spektaklu spotkanie z Mikołajem

*poniedziałek, 18 grudnia godz.10:00 / po spektaklu spotkanie z Mikołajem

