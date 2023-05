Zawsze jest MODA NA TEATR, czyli Teatr Capitol dla wszystkich i dla każdego!

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Szeroki wachlarz przedstawień dla dzieci i młodzieży oraz w wybrane wieczory spektakle improwizowane. W cenie biletów na gości czeka moc dodatkowych atrakcji tj: piątkowe potańcówki w amerykańskim stylu, dancingi z muzyką na żywo, retro imprezki oraz animacje i warsztaty dla najmłodszych.

W maju Teatr Capitol rozpoczął projekt „MODA NA TEATR." Jego ambasadorami zostali: Anna Czartoryska - Niemczycka, którą na scenie zobaczycie w uwielbianej przez widzów farsie - „O co biega?" oraz Marek Kaliszuk, który od lat, bawi brawurowymi kreacjami w takich komediowych przebojach, jak: „Dajcie mi tenora!", „O co biega?" i „Skok w bok." Inicjatywa ma na celu zwiększenie otwartości społecznej na kulturę teatralną i pokazanie, że każdy czas na teatr jest dobry.

„Pragniemy gościć Państwa w Teatrze Capitol każdego dnia. Chcemy, aby każdy Widz wychodził z naszego Teatru zadowolony, odprężony i w poczuciu, że choć na chwilę oderwał się od codzienności. Przekraczając próg Teatru Capitol, przeniesiecie się Państwo do świata najza-bawniejszych komedii oraz pikantnych fars z udziałem popularnych gwiazd! Nato-miast nowoczesne realizacje teatralne dla najmłodszych pokażą dzieciom magię Teatru." - mówi Anna Gornostaj, dyrektorka Teatru Capitol. „Nasz repertuar tworzony jest w taki sposób, aby każdy Widz niezależnie od wieku, od tego czym zajmuje się na codzień oraz co go pasjonuje, w Teatrze Capitol znalazł radość i dobre emocje. Jesteśmy dumni, że możemy cieszyć naszych Gości, tak szeroką ofertą teatralną. W tym, napisami w języku angielskim - propozycją dla mniejszości naro-dowych oraz dla turystów" - dodaje Agnieszka Trojanek - Soska, managerka Teatru Capitol.

„Pozytywne emocje i dobry humor to nasza capitalna specjalność. Zapraszamy serdecznie na spektakle przez cały rok! Nie trzeba się głowić, ani specjalnie przygotowywać. Cieszcie się Państwo sztuką i celebrujcie chwile razem z nami. Moda na Teatr jest zawsze i nie potrzebuje specjalnych okazji" - mówi Małgorzata Krysiak, managerka marketingu Teatru Capitol i współtwór-czyni projektu. „Często Widzowie pytają nas, pracowników Teatru: jak ubrać się na spektakl? A my zawsze odpowiadamy: tak, żeby było Państwu wygodnie!" Wychodząc na przeciw tym pyta-niom i wątpliwościom, razem ze stylistką Jolantą Czają oraz ambasadorami projektu: Anną Czarto-ryską – Niemczycką i Markiem Kaliszukiem pokażemy, jak codzienne stylizacje do pracy, czy szkoły w kilka sekund zmienić w stylizację, która idealnie odnajdzie się na teatralnej widowni. Bez dodatkowych wydatków i wywracania szafy do góry nogami." - dodaje Magdalena Sowa, ko-ordynatorka artystyczna Teatru Capitol i współtwórczyni akcji.