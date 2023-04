To spektakl o teatrze, w którym nic się nie udaje. Widzowie mogą zobaczyć wszystkie koszmary senne aktorów i reżyserów, wszystkie najgorsze wpadki, jakie mogą się zdarzyć na scenie. Zabawna opowieść o amatorskim teatrze, o tym, że wszystko, co złe, może zdarzyć się właśnie w dniu premiery... Komedia o aktorach i ich pracy, o kulisach teatru, o mechanizmach i kłopotach tworzenia iluzji.

Wykładowcy i studenci pewnej uczelni prowadzą grupę teatralną i zamierzają wystawić napisaną w latach 20. sztukę o tajemniczym morderstwie. Zbliża się premiera, ale wszystko idzie nie tak, jak powinno. Nieszczęśliwe wypadki, które tylko teoretycznie mogłyby mieć miejsce, zdarzają się wszystkie, jeden po drugim. Pech, brak profesjonalizmu, lekkomyślność obsługi i trema aktorów, doprowadzają do istnego pandemonium, widzowie zaś raz po raz doprowadzani są do płaczu ze śmiechu… Czy aktorzy i widzowie dotrwają do ukłonów?

Mat. Partnera

Prapremiera dreszczowca to adaptacja sztuki, która w Londynie święci triumfy jako The Play That Goes Wrong....

- „Prapremiera dreszczowca” to mistrzowsko podana rozrywka w najbarwniejszym wydaniu. Tempo spektaklu momentami przewyższa ludzkie możliwości odbioru bodźców. Co najważniejsze – to chaos kontrolowany i to widać. Sceny są dynamiczne, spektakl nie traci rytmu i niezmiennie skupia uwagę. Sceniczny chaos, rytmiczność, lekkość i wyborne aktorstwo – to wszystko sprawia, że „Prapremierę dreszczowca” ogląda się z niebywałą rozkoszą. I choć w tym spektaklu nie udaje się nic, to tak naprawdę udaje się wszystko. Profesjonalnie rozegrana teatralna klęska – takie rzeczy tylko na scenie Och-Teatru. - tak po premierze "Prapremiery dreszczowca" pisała Katarzyna Hanna Binkiewicz.

Mat. Partnera

Sztukę wyreżyserował Grzegorz Warchoł, a w obsadzie znaleźli się Izabela Dąbrowska, Patrycja Szczepanowska/Justyna Ducka, Tomasz Drabek, Adam Krawczuk, Andrzej Pieczyński, Rafał Rutkowski i Maciej Wierzbicki oraz Jan Malawski (głos).

Spektakl można obejrzeć 10 kwietnia 2023 o godz. 19.30, OCH-Teatr, ul. Grójecka 65 w Warszawie.

Bilety i szczegóły: https://ochteatr.com.pl/event-data/2156/prapremiera-dreszczowca

Materiał promocyjny