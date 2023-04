Teatr w teatrze, czyli "Próby" Bogusława Schaeffera w Teatrze Polonia

"Próby" Bogusława Schaeffera to utwór, który jest pretekstem do rozważań na temat scenicznych kreacji, aktu twórczego i znaczenia sztuki w życiu człowieka. To inteligentna komedia o blaskach i cieniach pracy w teatrze.