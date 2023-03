„Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Już w niedzielę, 19 marca Teatr zaprasza na dwie przebojowe sztuki. Światowy hit teatralny „O co biega?" w dziewięcioosobowej obsadzie, która rozbawi do łez każdego oraz prześmieszne przedstawienie „Dwie pary do pary", gdzie świeżo poślubieni małżonkowie muszą zmierzyć się z niespodziewanymi współlokatorami w swoim hotelowym pokoju. Na scenie m.in: Anna Czartoryska - Niemczycka, Stefan Pawłowski, Dariusz Wieteska i Lesław Żurek.

21 marca, w pierwszy dzień kalendarzowej wiosny na wszystkich żądnych dobrej zabawy czekać będzie prawdziwy komediowy rollercoaster z bohaterami „Kochanych pieniążków." Wystąpią m.in: Anna Korcz, Tomasz Schimscheiner, Andżelika Piechowiak oraz Waldemar Obłoza. Kto wcieli się w rolę skorumpowanego gliny? Kto wyprawi przyjęcie urodzinowe, a kto będzie w posiadaniu walizki pełnej pieniędzy? Przekonajcie się Państwo sami biorąc udział w przedstawieniu!

Dzień później, 22 marca o dobre nastroje widzów zadbają Daria Widawska, Michalina Sosna, Andrzej Deskur oraz Wojciech Solarz w pełnym tajemnic spektaklu „A mi to rybka!".

W weekend, 25 marca na życzenie publiczności do sprzedaży trafił dodatkowy termin sztuki „Małżeństwo to morderstwo". Brawurowy duet: Anna Gornostaj i Olaf Lubaszenko, staną przed rozwiązaniem kryminalnej zagadki i spróbują ustalić kim są prawdopodobni zabójcy oraz czy lepszym narzędziem zbrodni jest rama od roweru, czy może zatrute pralinki? Pamiętajcie, że rozwiązanie zagadki już w ostatnią sobotę marca!

Na zakończenie miesiąca Teatr przygotował nie lada gratkę dla wszystkich miłośników teatru i do-brej zabawy - wspólnie świętowanie Międzynarodowego Dnia Teatru. 27 marca wieczorem czekają na Państwa aż dwa hitowe przedstawienia: musical dla młodzieży „KONGO" na którym będziecie fantastycznie bawili się całą rodziną oraz specjalny pokaz komedii „Czy Ty to Ty?" z udziałem Marzeny Rogalskiej. Bilety na oba spektakle tego dnia Teatr oferuje w specjalnej cenie, obok której nie można przejść obojętnie. Szczegóły na stronie: www.teatrcapitol.pl/miedzynarodowy-dzien-teatru

Na dobry początek każdego weekendu Capitol zaprasza na Piątkowe Potańcówki w amerykańskim stylu, a w soboty na dancingi z muzyką na żywo w rytmie największych tanecznych hitów. Nie zapominamy o najmłodszych, po każdej weekendowej bajce czekają na nich angażujące animacje.

Czas na dobrą zabawę! Czekamy na Was :)

Bilety i szczegóły: www.teatrcapitol.pl

