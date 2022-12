"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Każdy z nich to ponad dwie godziny humoru na najwyższym poziomie z udziałem Gwiazd. W sylwestrowych sztukach zagrają m.in.: Olaf Lubaszenko, Anna Gornostaj, Jacek Lenartowicz, Viola Arlak oraz Zbigniew Suszyński.

Dodatkowo w Sylwestra Teatr Capitol we współpracy z Teatrem Komedii Impro w Łodzi przygotował szaloną nowość - spektakl improwizowany „IMPRO Atak!". To publiczność zasiadająca na widowni zdecyduje o losach przedstawienia, wywracając plany aktorów do góry nogami. Komediowy rollercoaster dla całej rodziny gwarantowany!

Po wieczornych spektaklach Teatr przygotował dla swoich gości magiczną imprezę sylwestrową do białego rana, w przestrzeni klubowo - teatralnej. Dwa tysiące metrów kwadratowych zabawy w rytmach największych hitów granych przez dwóch DJ-ów. Zapierający dech w piersiach wystrój, wyśmienite sylwestrowe menu przygotowane przez Szefa Kuchni Teatru i Klubu Capitol: zimne przekąski, dania ciepłe, dania wegetariańskie, desery, wino musujące o północy i open bar przez całą sylwestrową noc.

Jeśli kochasz muzykę i uwielbiasz teatr – to ten jedyny w roku, wyjątkowy wieczór, został przygotowany właśnie dla Ciebie. To będzie niezapomniana noc!

Bilety i szczegóły, dotyczące Olśniewającego Sylwestra 2022/2023 na stronie: www.teatrcapitol.pl/spektakl/sylwester

