"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia

Ta przezabawna komedia niezaplanowanych sytuacji, mogłaby zdarzyć się naprawdę. Tu fantazja nie tylko wodzi bohaterów na pokuszenie, ale też wodzi ich za nos, ku uciesze wkręconego w tę niezłą drakę widza!

Dwa bliźniacze apartamenty luksusowego hotelu, sąsiadujące przez ścianę, jak w lustrzanym odbiciu, mogą pomieścić nawet najbardziej ekscentryczny zestaw gości: skłócone małżeństwo w separacji, włoskiego kelnera, który Włochem jest lub bywa, urzędnika państwowego czekającego na skandaliczny Prezent Urodzinowy, parę nieśmiałych samotnych serc umówionych przez biuro matrymonialne, egzotyczną Mimi - profesjonalistkę z agencji towarzyskiej, ekscentrycznego psychiatrę nieradzącego sobie z własnymi emocjami, atrakcyjną i elegancką bizneswoman, dziewiczą miłośniczkę romantycznej literatury nieopatrznie przeginającą z alkoholem i ...? Długo by jeszcze wyliczać możliwości konfiguracji personalnych, wymykających się spod kontroli - choć aktorów na scenie wciąż jest jedynie pięcioro! Jak to możliwe? Gdy ukryte drzwi między pokojami okazują się niedomknięte, każdy może stać się kimś, kim wolałby albo bardzo nie chciałby być... Drogi Widzu - nie spuszczaj ich z oka i pozostań czujny w obu pokojach naraz do ostatniej minuty tego powalająco zabawnego zamieszania.

Każdy komiczny niuans tej nakręcającej się mieszanki wybuchowej, zagrany jest z niezwykłą precy-zją i w szalonym tempie przez gwiazdorską obsadę aktorów znanych jako mistrzów humoru, pod czujną wodzą reżyserską Jerzego Bończaka.

