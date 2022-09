"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia



O tym, że Musical Friends jest spektaklem niezwykłym, wiemy odkąd w marcu 2020 roku po raz pierwszy zobaczyła go publiczność Teatru Capitol w Warszawie, w wykonaniu artystów ze Szkoły Musicalowej B&B. Aplauz na widowni i to na każdym przedstawieniu oraz ciepłe recenzje, to dowód na to, że grająca w nim młodzież spektakularnie zaprezentowała rzecz o problemach swo-ich rówieśników, trafiając bez pudła w ich gust. Szykuje się jednak coś jeszcze bardziej ekscytują-cego!

Młodzi artyści przygotowali Musical Friends w wersji angielskiej, tworząc pierwszy w Polsce an-glojęzyczny spektakl dla młodzieży. Pochwała tolerancji i empatii, potępienie hejtu – to tematy uniwersalne, które wybrzmiewają silnie nie tylko w naszym ojczystym języku.

Bilety na terminy musicalu do końca roku zarówno w wersji polsko, jak i anglojęzycznej są już dostępne w sprzedaży na stronie www.teatrcapitol.pl.

PRODUKCJA

Spektakl stworzyła mocna ekipa artystów o ugruntowanej pozycji na rynku estradowym między-narodowym z Marzeną Barcik na czele.

Marzena Barcik choreograf, reżyser i producent to artystka z wieloletnim doświadczeniem, uzna-na zarówno na arenie polskiej, jak i międzynarodowej. Jest organizatorem wydarzeń artystycz-nych. Jej dorobek to m.in.: realizacja oprawy artystycznej prestiżowych koncertów „Rock Loves Chopin", Gali MTV EMA PRE-PARTY, koncertu „Freedom '89. Born In Poland" Millenium Park, Chicago, uroczystej gali „Nobel '83 – Pro Memoria" z okazji 25-lecia wręczenia nagrody Nobla prezydentowi Lechowi Wałęsie.

Za muzykę i teksty odpowiedzialny jest Andrzej Danek. To nowy ambasador Szkoły Musicalowej B&B. Swoją działalność artystyczną rozpoczął jeszcze w Polsce, by z powodzeniem kontynuować ją w USA. Broadwayowski musical Memphis, w którym grał w orkiestrze obsypano nagrodami TONY. W 2017 roku polski artysta został zaproszony przez wytwórnię 20th Century Fox do współ-pracy w tworzeniu muzyki do bijącego rekordy popularności serialu Empire. Skomponował i wy-produkował również pierwszy singiel Jussiego Smolletta "Freedom" który debiutował na 22 miej-scu na liście przebojów iTunes... Wykonano go w oscarowym wydaniu Good Morning America w roku 2018 oraz na rozdaniu nagród Trailblazer Honors VH1.

Współautorem piosenki Grow jest z kolei dwukrotny zdobywca Fryderyków Kuba Badach, głos takich kapel, jak Poluzjanci i The Globetrotters.

Na gitarze basowej gra Piotr Żaczek, ceniony muzyk sesyjny współpracujący z gwiazdami popu i jazzu z kraju i zagranicy (m.in. Natalia Kukulska, Kayah, Frank McComb).

Perkusję obsługuje wschodząca gwiazda młodego pokolenia Tymek Krajniak, który do niedawna grał w zespole towarzyszącym Roxie Węgiel.

Współtwórcą choreografii do finałowego utworu jest Brian Poniatowski. W 2012 roku Brian wy-grał siódmą edycję programu „You Can Dance" i wyjechał do jednej z najbardziej prestiżowych szkół tańca na świecie „Broadway Dance Center".

