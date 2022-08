"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia



Reklama

Projekt ma na celu aktywizację oraz integrację mieszkańców Śródmieścia, gdzie wiek uczestników nie ma żadnego znaczenia. Liczy się pozytywne nastawienie i chęć dobrej zabawy. To okazja do lepszego poznania swoich sąsiadów, na co często brakuje czasu i możliwości.

Do wspólnej zabawy na parkiecie, porwie Państwa Wirginia Szmyt, znana szerokiej publiczności jako DJ Wika, najstarsza didżejka w Polsce! Artystka od lat łamie stereotypy seniorów i rozkręca imprezy w całym kraju. Jej optymizm, witalność i pogoda ducha są zaraźliwe, a ona sama sprawia, że na prowadzonych przez nią wydarzeniach świetnie bawią się osoby w każdym wieku.

Wstęp na Śródmiejskie Międzypokoleniowe Spotkania Taneczne jest wolny. Bez-płatne wejściówki można odebrać w kasie głównej Teatru Capitol. Liczba miejsc na każ-de wydarzenie jest ograniczona. Na przybyłych gości czekać będą miłe, nie tylko muzyczne niespodzianki m.in. konkursy i atrakcyjne kupony rabatowe na wybrane spektakle z repertuaru Teatru Capitol.

- Śródmieście jest dzielnicą otwartą i przyjazną, w rozwój której zaangażowani są zarówno ludzie młodzi, jak i seniorzy. Od lat stawiamy na projekty integrujące mieszkańców Śródmieścia. W tym kontekście, całkiem naturalnym krokiem było stworzenie przestrzeni do wspólnej zabawy. Cieszymy się, że zaproszenie do poprowadzenia Śródmiejskich Międzypokoleniowych Spotkań Tanecznych przyjęła DJ Wika, która udowadnia, że wiek jest tylko kwestią umowną, a liczy się pasja i radość życia. Bardzo serdecznie zaprasza-my, bądźcie z nami – Magdalena Wojciechowska – Zastępca Burmistrza Dzielnicy Śródmieście.

Reklama

- Naszym celem jest stworzenie otwartej przestrzeni tanecznej wymiany dla mieszkańców Śródmieścia. Pragniemy aby uczestnicy naszej inicjatywy wyszli poza swoją dotychczasową grupę kontaktów. Chcemy dać im impuls do wyjścia z domu, do wspólnego spotkania i spędzenia czasu. Jest mi niezwykle miło, że Teatr Capitol, dzięki współpracy z Urzędem Dzielnicy Śródmieście może stać się takim miejscem. Moim celem od lat jest, aby każdy Gość wychodził z mojego teatru zadowolony i odprężony, naładowany pozytywną energią i niezapomnianymi wrażeniami - mam nadzieję, że wszyscy Państwo, którzy weźmiecie udział w Śródmiejskich Międzypokoleniowych Spotkaniach Tanecznych właśnie to poczujecie. Serdecznie zapraszam i już nie mogę się doczekać! - Anna Gornostaj - Dyrektor Teatru Capitol.

"Rzeczpospolita" jest patronem medialnym wydarzenia